AK Partili Saygılı'dan CHP'li Tugay'a yanıt: İzmir artık bu oyuna gelmeyecek!

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay tarafından gelen 'Diyorlar ki 'belediyecilik hizmetini daha iyi almak istiyorsanız, hükümet ile uyumlu adayı belediye başkanı seçin'. Bu bir kere her şeyden önce ahlaki bir teklif değil. Ne demek istiyorsunuz siz? Seçim yapmayalım mı yani. O zaman belediyeleri kaldırın. Doğrudan atama yapın ve geçin.' eleştirilerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan yanıt geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı: 'CHP baktı ki; İzmir artık gerçek hizmet bekliyor; aldı yine aynı sazı eline; başladı aynı nakaratı söylemeye! İzmirliler, hizmet ve eser siyasetine özlemlerini dile getirdikçe; CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da paniğe kapılıp her zaman yaptıklarını ve en kolayını; merkezi idareye saldırmayı, Cumhur İttifakı Adayımız Hamza Dağ'ı kabul edilemez bir dille eleştirmeyi seçiyor! Yani; yine değerler siyaseti, yine, kutuplaştıran saldırgan bir dil, yine, aynı boş ve kışkırtıcı sözler… Gayet olumlu geçen seçim atmosferini, her gittiği yerden bahşettiği agresif, yersiz eleştirilerle baltalamaya çalışarak rüzgarı kendilerine çevirme çabası boşuna. İzmir'in duyarlılıklarını yerel hizmet yarışında kendilerine bu dille kalkan yapmaları boşuna… Çünkü, bu kez İzmir'le aramıza giremeyecekler. Adayımız Hamza Dağ'a ve vaatlerine yüklenmek yerine elle tutulur iki proje açıklamaları demek bu kadar zor! 'Evet bugüne kadar yapamadık, bundan sonra yapacağız' demek bu kadar zor! Demek; kentsel dönüşüm, körfez, trafik, alt yapı başta olmak üzere; sorumluluğu kendilerine ait olan ve çözümsüz bıraktıkları sorunları kabullenmek bu kadar zor! Hizmet yolculuğu; niyet ve kararlılık ister; ciddiyetli bir hazırlık, planlama ister, vizyon ister. Bunları bir araya getiremeyenlerin kapıldığı panik; artık hiçbir işe yaramayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar; ne söylerlerse söylesinler… Israrla onların bu saldırgan dilini konuşmayacağız. Israrla hizmet yarışı zemininin dışına çıkıp yumruk sallayanlarla bir olmayacağız. Israrla sadece ve sadece İzmir'e hizmet arzumuzu, heyecanımızı, projelerimizi anlatacağız. Biz inanıyoruz… İzmir artık bu oyuna gelmeyecek…' ifadelerine yer verdi.