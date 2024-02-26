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Beyaz Gazete
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Adana Kozan’da yangın faciası: Anne ve 2 oğlu öldü!

Adana Kozan'da çok acı bir olay gerçekleşti. Bir evde çıkan yangında Zeynep (60) ile oğulları Sefa (26) ve Sezer (23) Parlak yaşamını yitirdi…

Ekleme: 26.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Adana Kozan’da yangın faciası: Anne ve 2 oğlu öldü!İlçeye bağlı Pekmezci Mahallesi'nde bulunan Mustafa Parlak'a (65) ait iki katlı evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Adana Kozan’da yangın faciası: Anne ve 2 oğlu öldü!

Eve giren ekipler, Mustafa Parlak'ı baygın halde bulurken, eşi Zeynep ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Adana Kozan’da yangın faciası: Anne ve 2 oğlu öldü!

Dumandan etkilenen Mustafa Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden anne ve oğullarının cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Adana Kozan’da yangın faciası: Anne ve 2 oğlu öldü!

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı...