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Beyaz Gazete
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MHP lideri Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genbel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Ekleme: 24.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Bahçeli'den Berat Kandili mesajı
Bahçeli açıklamasında, 'Ramazan-ı Şerifin müjdeleyicisi, ilahi rahmet ve mağfiretin gecesi Berat Kandilimizin manevi arınma için bir fırsat olmasını ümit ve temenni ediyorum. İnsanlığın hasretini çektiği barış, huzur, sükûnet ve güvenliğin tesisiyle birlikte; masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, nice güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.' dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Berat Kandili mesajı


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