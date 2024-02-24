MHP lideri Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

Bahçeli açıklamasında, 'Ramazan-ı Şerifin müjdeleyicisi, ilahi rahmet ve mağfiretin gecesi Berat Kandilimizin manevi arınma için bir fırsat olmasını ümit ve temenni ediyorum. İnsanlığın hasretini çektiği barış, huzur, sükûnet ve güvenliğin tesisiyle birlikte; masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, nice güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.' dedi.