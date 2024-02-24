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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarını engellemek en önemli görevimizdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını örtmek için gerçekleri çarpıttığını söyleyerek "İsrail'in barbarlıklarını kayıt altına almak ve dezenformasyon çabalarını engellemek en önemli görevimizdir" dedi.

Ekleme: 24.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarını engellemek en önemli görevimizdir
Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na videomesaj gönderdi.

Erdoğan, gönderdiği videomesajda şu sözlere yer verdi:

Kıymetli bakanlar, değerli misafirler, aziz kardeşlerim, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın başarılı geçmesini diliyorum.

İslam dünyasının dört bir yanından toplantımızı teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Toplantınızın başta işgal edilmiş Filistin topraklarında gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

7 Ekim tarihinden beri Gazze'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor.
Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi. Yetmiş binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.
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