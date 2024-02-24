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Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-46 operasyonlarından 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Ekleme: 24.02.2024 - 09:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46" operasyonlarında; "Elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in (Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığını da belirten Bakan Yerlikaya şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin; resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yeleğe el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."
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