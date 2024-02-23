Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, 'Ansızın vurmaya devam!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!' denildi.