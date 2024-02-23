Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, 'Ansızın vurmaya devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!' denildi.
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