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Nur Viral'e izleyiciden gelen soruya Yusuf Kavaklı'dan tepki: Seven sevdiğine zulüm etmez

Hayatta Her Şey Var programına gelen 'Eşim aldıklarına bana haram ediyor, olur mu?' sorusuna tepki gösteren Yusuf Kavaklı, 'Ben böyle biriyle olsam bu evliliği devam ettirmem" şeklinde cevap verdi.

Ekleme: 23.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Nur Viral'e izleyiciden gelen soruya Yusuf Kavaklı'dan tepki: Seven sevdiğine zulüm etmez
Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV'de seyircisiyle buluşan 'Hayatta Her Şey Var' programı, ilginç konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Virai'in her cuma programında ağırladığı emekli müftü Yusuf Kavaklı, izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.

Bugün izleyiciden gelen ilginç soru ise şaşkına çevirdi.

"Karım aldıklarını bana haram ediyor"

İzleyici, "Kazandığım para yetersiz olduğu için karım, kendi parasıyla aldığı yiyecekleri saklamaya başladı. Onun aldığı bir şeyi yediğim zaman haram ediyor. Haram olur mu?" diye sordu.

"Seven sevdiğine zulüm eder mi?"

İzleyiciden gelen soruyu cevaplayan Kavaklı, "Yani bu kadın, kocasından fazla para alıyor diye yiyecekleri saklıyor öyle mi? Ne acı ama ben bu evliliği devam ettirmem. Allah korusun böyle biriyle evli olsam ben bu evliliği devam ettirmem. Koyarım kapının önüne onu, git başka yerde yap ne yapacaksan, o kadar. Böyle sevgi mi olur? Seven sevdiğine zulüm eder mi?" ifadelerini kullandı.
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