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Muş ve Bitlis'te kar yağışı 60 kişiyi mahsur bıraktı

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede yoğun kar yağışı yolları kapatırken, mahsur kalan 18 araç içindeki 60 kişi ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ekleme: 23.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Muş ve Bitlis'te kar yağışı 60 kişiyi mahsur bıraktıYurt genelinde soğuk havalar olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışı ve düşen çığlar vatandaşı zor durumda bıraktı.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesini alan yağış, yerleşim yerlerine giden yolları kapattı.

Muş ve Bitlis de bu illerden biri oldu.

Yolda mahsur kaldırlar

Hasköy ve Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, yoğun kar yağışı etkili oldu.

Bölgede 18 araçtaki 60 kişi, yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

60 kişi kurtarıldı

Bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için iş makinaları ile çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonunda yollar açılarak, 60 kişi kurtarıldı.

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