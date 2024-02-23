Muş ve Bitlis'te kar yağışı 60 kişiyi mahsur bıraktı

Yurt genelinde soğuk havalar olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.Yoğun kar yağışı ve düşen çığlar vatandaşı zor durumda bıraktı.Özellikle Doğu Anadolu Bölgesini alan yağış, yerleşim yerlerine giden yolları kapattı.Muş ve Bitlis de bu illerden biri oldu.Hasköy ve Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, yoğun kar yağışı etkili oldu.Bölgede 18 araçtaki 60 kişi, yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için iş makinaları ile çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonunda yollar açılarak, 60 kişi kurtarıldı.