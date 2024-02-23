Muğla’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Aralarında Muğla'nın da olduğu 23 ilde FETÖ mensuplarına yönelik eş zamanlı "KISKAÇ-8" operasyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının Temmuz ayından bu yana yürüttüğü FETÖ'cülerin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarılmasına ilişkin projeli bir dosya kapsamında, şüpheliler tespit edildi.Buna göre organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken, iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.