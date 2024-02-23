Manisa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Akselendi-Beyoba kavşağında yaşanan trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.Kaza, Cengiz A. idaresindeki otomobilin, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken, Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine gitmekte olan M.R.C. (26) idaresindeki tır ile çarpışmasıyla meydana geldi.Araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde hayatını kaybederken; hastaneye kaldırılan Ayşe Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.3 kişinin öldüğü kazada sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, aynı araçtaki Halil İbrahim D. (53) de yaralandı.Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılırken, kazanın nedenine ve sorumlularına dair bilgi toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.