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İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

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