İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2014 yılında yapılan KPSS sınavına FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlanan şüpheliler tespit edildi.Çalışma evlerinde hazırlandığına dair veri kaydı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan, 8'i aktif Kamu personeli olan, 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, merkezli 9 ilde düzenlene operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.