İstanbul’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Fuhuşla mücadele kapsamında polis ekiplerince 19 Şubat 2024 günü İstanbul'da Ataşehir, Maltepe ve Çekmeköy ilçeleri de dahil olmak üzere 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu yapılan fuhuş eş zamanlı fuhuş operasyonlarında 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada savcılık 9 şüpheliden 8'ini "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve Fuhuş yaptırmak" suçlarından tutuklama talebiyle, bir şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, şüphelilerden birini adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakırken 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.