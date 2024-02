FETÖ'den bir ihanet daha! Deprem yardımlarını örgüte aktardılar

FETÖ'den bir ihanet daha! Deprem için topladıkları paraları örgüte aktardılarFETÖ'nün Türkiye'de kurduğu yardım dernekleri aracılığıyla insanları nasıl dolandırdığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmalarda ortaya çıkmıştı.Konya'da yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık FETÖ'nün kurduğu Kimse Yok Mu Derneği'nde çalışan gizli tanık 'Kanser hastası kadının 400 bin lirasını bağış diye alıp, Afrika'da yaptıklarımız diyerek internetteki fotoğrafları gösterdiler' diye ifade vermişti.FETÖ'nün Türkiye'de yapılanmasının deşifre olmasının ardından Almanya'da 2006 yılında kurduğu 'Time to Help eV' isimli dernek üzerinden aynı faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.Sözde uluslararası yardım derneği olan 'Time to Help eV' içme suyuna ulaşmanın sıkıntılı olduğu Afrika'daki gibi ülkelerde su kuyuları açıyor. Dernek aracılığı ile su kuyusu açmanın bedeli 3 bin 500 ile 4 bin 100 euro arasında.Ancak, Time To Help derneği kendisiyle bağlantılı olduğu şirketlerden su kuyusunu daha ucuza açtırıp arta kalan parayı da örgüte aktarıyor.6 Şubat deprem felaketinde yardım kampanyası düzenleyen dernek, toplanan yardım paralarının bir kısmını, yurtdışından Türkiye'ye gelen örgüt ile bağı tespit edilememiş Time to Help üyeleri tarafından yurtiçinde örgüte yakın isimlere gönderdi.Ayrıca, dernek tarafından uluslararası arenada 6 Şubat depremi için Türk Kızılayı ve AFAD'a bağışta bulunulmaması çağrıları yapıldığı da tespit edildi.Time to Help'in Güney Sudan'da katarakt ameliyatı gerçekleştiren Katolik mezhebine yakın bir kuruluş ile koordineli çalışırken, Libya'da gerçekleşen sel felaketine yönelik HAFTER güçleriyle koordineli olarak yardım faaliyetinde bulundu.Ukrayna Kızıl Haç ve Alman Kızıl Haç Derneği ile birlikte Ukrayna'ya yardım organizasyonları düzenleyen dernek bu yardım faaliyetlerinde toplanan paraların bir kısmını gerçek yardım sahiplerine ulaştırılırken, büyük bir kısmı da örgütün kasasına aktarılıyor.Yardım faaliyetleri adı altında toplanan ancak FETÖ'nün kasasına aktarılan paralar örgüt üyeleri için ve mahrem faaliyetlerde kullanılıyor.Türkiye'den kaçmak isteyen örgüt mensuplarına da Time To Help yetkilileri vasıtasıyla yönlendirme yapılıyor.Bu arada bazı örgüt mensuplarına yönelik ilave yardımlar da dernek tarafından gizlice yapılıyor.Türkiye'den illegal yöntemler ile Avrupa'ya geçiş yapan örgüt mensuplarına yönelik doğrudan mali yardım yapılıyor.