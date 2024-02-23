Emekli promosyon tutarları yenilendi! Banka promosyonu 15.000 liraya varıyor: Uzmanlar banka seçerken uyardı

Bankalar müşteri kazanabilmek adına emekli promosyon rakamlarını tek tek güncelliyor. Yeniden belirlenen banka promosyonları 15 bin TL'ye kadar varıyor. Uzmanlar ise banka seçerken uyarılarda bulundu. Peki hangi banka en yüksek promosyon veriyor? İşte detaylar...SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25 oranına yükseltilerek memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaş farkları hesaplara yattı. Bayram ikramiyesi 2024 yılına özel yüzde 50 zam ile 3000 TL olarak hesaplara yatacak. Emekliler 2024 yılında temmuz zammı öncesi toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonları ise yenilendi.Maaşlara göre belirlenen banka promosyonları,Emekli aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TLasgari olarak belirlenmişti.Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu.Uzmanlar, 'Yüzde 49,25'lik oran yani emekli maaşlarına yapılan bu zam emekli maaş promosyonuna yansımadı. Çünkü emekli sayısının artışıyla beraber bankalar bu zam oranını promosyonlarına yansıtmadılar. Devlet bankalarımız emeklimize 5 bin liraya varan promosyonlar veriyor. Bazı özel bankalar da 7 bin 500'den başlıyor, 8 bin 500 hoş geldin promosyonları, 10 bin hoşgeldin promosyonu veren bankalar var.10 bin liralık bir promosyon, o ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emeklimize verilen taahhüt edilen rakamlar olacak 15 bin lira için giderken. Bankaların bu zorunlu ürünlerini kullanmak zorunda kalacaklar. O yüzden bu promosyonlarla ilgili imza atarken bu detaylara dikkat etsinler.' ifadelerine yer vererek emeklileri uyardı.Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit emekli promosyon avantajı sunuluyor.Banka, emekli promosyon avantajından 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tm emeklilerin bundan faydalanabileceğini belirtiyor.Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL' ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunuyor.Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı• 0 - 3.499 TL - 6.000 TL• 3.500 TL - 7.499TL - 7.000 TL• 7.500 TL - 9.999 - 9.000 TL• 10.000 TL ve üzeri - 10.000 TLDenizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.Maaş Tutar Aralığı - Standart Promosyon• 0 - 3.499 TL - 3.000 TL• 3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL• 7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL• 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TLFibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 4.500 TL• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 5.250 TL• 7.500 - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 6.750 TL• 10.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 7.500 TLING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL• 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 7.500 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor.Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.Maaş Tutar Aralığı - Promosyon Tutarı3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TLTürkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilere;• 3.499 TL'ye kadar emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye kadar• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli aylığını alanlara 6.000 TL'ye kadar• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli aylığını alanlara 10.000 TL'ye kadar• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.• 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,• 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,• 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,• 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecek.Yıllık taahhüt veren emekliler 12 bin TL'ye varan nakit promosyon alabiliyor. İlk defa emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış olanlara 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.Net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL3.500-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL7.500-9.999 TL arasındaysa 6.750 TL10.000 TL'nin üzerindeyse 7.500 TL8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatı bulunuyor.Aylık maaş tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL3.500-7.499TL aralığı 5.600TL7.500-9.999TL aralığı 7.200TLAylık maaş tutarı 10.000TL ve üzerine 8.000TL