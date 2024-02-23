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Beyaz Gazete
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CHP'li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları sırasında, Irak Türkmeni çocuklara sarf ettiği sözler tepki çekti. Şahin, sokak ortasında üç küçük Türkmen çocuğu azarlayarak "Gönderirim ben bunları memleketine" diyerek oy toplamaya çalıştı.

Ekleme: 23.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine
31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adayları seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek vaatlerini anlatıyor. Ancak,CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in seçim çalışmaları sırasında oy uğruna 3 küçük Türkmen çocuğuna sarf ettiği sözler tepki çekti.

Şahin seçim gezisi sırasında karşılaştığı ve Irak Türkmeni olduğunu öğrendiği üç küçük çocuğun karşısına geçip "Bunlar Iraklı değil mi?" diye başladığı cümlesini skandal bir açıklama ile bitirdi.

CHP'li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

MEMLEKETE SORUN OLUR

Bunların memleketine gitmesi gerekir. Bunun için bana oy vermeyenler vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler de, bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun.

CHP'li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

Şahin'in bu skandal ifadeleri tepki çekerken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması." diyen Özcan, "Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen mağrur tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor…Aferin çocuklar sizler çoktan BÜYÜMÜŞSÜNÜZ…" ifadelerini kullandı.

CHP'li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

Sosyal medya kullanıcıları da Şahin'in bu skandal sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine
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