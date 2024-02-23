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Burdur’da doğal gaz faciası! İkisi de ölü bulundu: Meğer kombi bacası…

Burdur'da Mehmet-Fatma Üstün çiftinden haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Hareketsiz halde bulunan çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemede çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldıç

Ekleme: 23.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Burdur’da doğal gaz faciası! İkisi de ölü bulundu: Meğer kombi bacası…Burdur'da Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan Mehmet-Fatma Üstün çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, dün saat 19.00 sıralarında eve geldi.

Çilingir ile kapıyı açıp, eve giren ailenin yakınları, Mehmet Üstün'ü yatağında, Fatma Üstün'ü ise banyoda hareketsiz halde buldu.

Burdur’da doğal gaz faciası! İkisi de ölü bulundu: Meğer kombi bacası…

BACA YERİNDEN ÇIKMIŞ

İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibinin doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de çağrıldı.

Ekiplerin yaptığı ölçümde, evde karbonmonoksit gazı belirlendi. Doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıktığı, gazın içeri dolduğu tespit edildi. Çiftin cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da doğal gaz faciası! İkisi de ölü bulundu: Meğer kombi bacası…
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