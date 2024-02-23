Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın o seviyeyi de aştı!
Teknoloji hisseleri öncülüğünde artan küresel risk iştahı dolara güç kaybettirirken bu artan risk iştahı altın fiyatlarını da destekliyor. Gram altının 2000 TL üstündeki seyri sürüyor.
Teknoloji hisseleri öncülüğünde artan küresel risk iştahı dolara güç kaybettirirken bu artan risk iştahı altın fiyatlarını da destekliyor. Gram altının 2000 TL üstündeki seyri sürüyor.
Dolar endeksi 104 seviyelerinden başladığı düşüşünü sürdürüyor.
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,024 TL
Çeyrek altın 3,456 TL
Yarım altın 6,911 TL
Cumhuriyet altını 13,974 TL
ONS altın 2,032 dolar
Dolar endeksi 104 seviyelerinden başladığı düşüşünü sürdürüyor.
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,024 TL
Çeyrek altın 3,456 TL
Yarım altın 6,911 TL
Cumhuriyet altını 13,974 TL
ONS altın 2,032 dolar