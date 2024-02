Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 46 ilde operasyonda 227 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıklasürüyor.Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede, ülke genelinde operasyonlar sık sık düzenleniyor.Son olarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonla ilgili bilgi verdi."Her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar"Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-2” Operasyonlarında;983 Kg Uyuşturucu Madde ve92 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi227 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar"Narkoçelik-2 operasyonları düzenlendi"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;498 ekip,1.590 personel ve24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 46 ilde "NARKOÇELİK-2” Operasyonları düzenlendi.""227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı""Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 327 kg metamfetamin,- 53 kg esrar,- 39 kg skunk,- 9 kg kokain ve- 41,5 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.14 Sokak Satıcısı yakalandı.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 171 kg skunk ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 66,5 kg skunk ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 26 kg eroin ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 6 kg metamfetamin ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 101 kg esrar,- 7 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.3 Zehir Taciri yakalandı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 17 kg skunk,- 3 kg kokain,- 17 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;- 70 kg metamfetamin,- 28 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.4 Sokak Satıcısı yakalandı.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz tebrik ediyorum."