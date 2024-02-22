Yunanistan'a kaçacaklardı! 8 terörist sınırda yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.