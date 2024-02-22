Yunanistan'a kaçacaklardı! 8 terörist sınırda yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.
Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.
Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.
Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.