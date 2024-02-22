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Yunanistan'a kaçacaklardı! 8 terörist sınırda yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.

Ekleme: 22.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçacaklardı! 8 terörist sınırda yakalandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.

Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.
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