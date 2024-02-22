Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Partiler seçim için sahada çalışmalarını sürdürürken sosyal medyadan da seçmene yönelik hamleler gerçekleşiyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan sosyal medya hesabı üzerinden oldukça dikkat çekici bir paylaşım geldi.Sosyal medya hesabından ülke genelinde yapılan Millet Bahçeleri'ni paylaşan Kurum, 'Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka' ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan İmamoğlu'nun da desteğiyle indiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını açıklamıştı.Özel'in bazı adayların yapay zeka ile belirlenmesine yönelik sözlerine eleştiriler gelmiş ti'ye alınmıştı.Bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mitingde muhalefetin, milletten ve siyasetin temel değerlerinden uzak olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 'Yapay zeka' tartışması hakkında bir göndermede bulundu. Başkan Erdoğan 'Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar. Şimdi bir de 'adaylarımıza oy vereceksiniz' dayatmasını yapıyor. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin.' ifadelerini kullandı.