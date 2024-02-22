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İstanbul'da 10 yıllık turizm verileri! Yüzde 66 artış yaşandı

Tarihi ve kültürü ile turistlerin ilk uğrak noktaları arasında yer alan İstanbul'u 2010 yılında 10 milyon turist ziyaret ederken geçtiğimiz yıl ise 17 milyon 370 bin kişi ziyaret etti.

Ekleme: 22.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 10 yıllık turizm verileri! Yüzde 66 artış yaşandı
Türkiye, turizmde en çok tercih edilen ülkelerden biri...

Denize kıyısı olan Muğla, İzmir, Antalya gibi illerde yazın büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Ancak turistler tarih ve mimari yapılarıyla İstanbul'a da yoğun ilgi gösteriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri, turistlerin megakente ilgisini gözler önüne serdi.

Yüzde 66 artış yaşandı

Kenti 2013 yılında 10 milyon 474 bin 867 yabancı turist ziyaret ederken, geçen sene sayı 17 milyon 370 bin 30 olarak kayıtlara geçti.

Böylece kente gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 66 arttı.

İşte son 10 yıllık turist verileri:

2014 yılında 11 milyon 842 bin 983,

2015'te 12 milyon 414 bin 677,

2016'da 9 milyon 203 bin 987,

2017'de 10 milyon 840 bin 595,

2018'de 13 milyon 432 bin 990,

2019'da 14 milyon 906 bin 663,

2020'de 5 milyon 1981,

2021'de 9 milyon 25 bin 4,

2022'de ise 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist geldi.

Kültürü, tarihi, mutfağı cezbediyor

İstanbul'un turistlerin dikkatini çekmesinin başlıca nedenleri de benzersiz zenginlikteki tarihi ve kültürel mirası, canlı ticari hayatı, hareketli şehir yaşamı ve gastronomi...

Türk mutfağındaki çeşitlilik yerli ve yabancı turisti oldukça cezbediyor.

İstanbul'da 10 yıllık turizm verileri! Yüzde 66 artış yaşandı
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