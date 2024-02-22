Dünyada infiale neden oldu... ABD'li vekilden skandal sözler: Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi Andy Ogles insanlık dışı bir açıklama yaptı. Kendisine Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistinli kadına "Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz" diye cevap verdi
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi Andy Ogles insanlık dışı bir açıklama yaptı. Kendisine Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistinli kadına 'Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz' diye cevap verdi
ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın, Gazzeli çocuklarla ilgili yorumu hem ülke genelinde hem dünyada infiale neden oldu.
'VERGİLERİMLE GAZZE'DE ÇOCUKLAR BOMBALANIYOR'
ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, 'Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor' tepkisinde bulundu.
OGLES'TAN SKANDAL YANIT
Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına 'O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?' yanıtını verdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü