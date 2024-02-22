Dünyada infiale neden oldu... ABD'li vekilden skandal sözler: Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi Andy Ogles insanlık dışı bir açıklama yaptı. Kendisine Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistinli kadına "Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz" diye cevap verdi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi Andy Ogles insanlık dışı bir açıklama yaptı. Kendisine Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistinli kadına 'Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz' diye cevap verdiABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın, Gazzeli çocuklarla ilgili yorumu hem ülke genelinde hem dünyada infiale neden oldu.ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, 'Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor' tepkisinde bulundu.Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına 'O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?' yanıtını verdi.ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü