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Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 'İstanbul’u Büyüten Kadınlar' programına katıldı

İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programında konuşan Murat Kurum, "İstanbul tarihinin hangi dönemine bakarsanız bakın bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz" dedi.

Ekleme: 22.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 'İstanbul’u Büyüten Kadınlar' programına katıldı
Yerel seçim arifesinde sahada hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Aynı gün birçok programa katılan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek yakından ilgileniyor.

İkinci durağı Beşiktaş oldu

Projeleriyle adından söz ettiren Kurum, 7'den 70'e herkesten yoğun ilgi görüyor.

Murat Kurum'un bugünkü ikinci durağı ise Beşiktaş oldu. Burada 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar' programına katıldı.

Kurum burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

'Bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz'

Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en şerefli varlığımızdır'. Bu söz ispatlı bir sözdür, sizler bu sözlerin bizzat ispatısınız. İstanbul tarihinin hangi dönemine bakarsanız bakın bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz.

'İstanbul'un ilk kuruluş hikayesi'

İstanbul'un ilk kuruluş efsanesi bile dünyanın en güzel kadınının hikayesiyle başlar ‘Kız Kulesi'. İstanbul, Şah Sultan'ın, Haseki Sultanların külliyeleriyle, Mihrimah ve Valide Sultanların camileriyle Osmanlı'nın o zarif kadınlarının yaptırmış oldukları binlerce vakıfla kadınların ellerinde adeta bir dantel gibi işlenmiştir.

Sıfır Atık Projesi

Bakanlığımız döneminde bir çevre hareketi olarak doğan daha sonra Türkiye'nin en büyük kadın hareketine ve ardından da küresel bir çevre hareketine dönüşen ‘Sıfır Atık' hareketimiz, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz ve çok özel projelere imza attığımız ‘Sıfır Atık' projemiz.

'İstanbul'umuzu ‘Sıfır Atık'ın model şehri yapacağız'

İstanbul'umuzu ‘Sıfır Atık'ın model şehri yapacağız. İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu o ‘2053 Net Sıfır Emisyon' hedefini yakalayan ilk şehir olacak. İstanbul'da 2040 yılında ‘Net Sıfır Emisyon'a ulaşacağız.

Kadınlara müjde

Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve onların İstanbul kartlarına her ay 2500 lira destek ödemesi yapacağız.
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