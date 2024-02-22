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CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı. Partide krize neden olan kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş ile ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Özel, "Düşündük taşındık gecenin 3’ünde kararımızı verdik. Süreci böyle yönetmek kötü demek değil." ifadelerini kullandı.

CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...
Ekleme: 22.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı Hatay'dı. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

DEPREMZEDELER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mevcut başkan Savaş, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından bölge halkı tarafından protesto edilen bir isim oldu.

Depremzedelerin tepkileri ise CHP Lideri Özgür Özel'in kararını değiştirmedi.

Konu günlerce, sosyal medyada ve televizyon ekranlarında tartışıldı.

Katıldığı bir televizyon programında süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Özel ilginç açıklamalarda bulundu.

CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...

GECENİN ÜÇÜNDE KARAR VERDİK

Özel, süreci şöyle anlattı:

'Son gün örgüt dedi ki anketler Lütfü Savaş diyor. Bu seçimi Savaş ile alırız dediler. Savaş da, 'Ben 1 Nisan'da Hatay'ı AK Parti'ye bırakmayacağım' dedi. Düşündük taşındık gecenin 3'ünde kararımızı verdik. Süreci böyle yönetmek kötü demek değil.'


CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...



'EĞER KAZANMAZSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM ÇOK EMEK VERDİK YORULDUK'

Değişim adı altında göreve gelen Özel'e Hatay'da neden değişiklik yapmadıkları sorusuna Özel şu yanıtı verdi:

'Bence Lütfü Bey kazanacak çok net. Eğer kazanamazsa ben de çok üzülürüm hepimiz de çok üzülürüz. Bu kadar emek ettik, zorlandık ve yorulduk.'
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CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...
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