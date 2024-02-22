Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memurunun telefonlarında yapılan incelemelerde polis Serkan Dinçer'in çift katmanlı şifreleme sistemine sahip e-posta hesapları kullandığı, onlarca sosyal medya hesabı açtığı ve bazı polisler hakkında bilgiler arşivlediği ortaya çıkmıştı.Köstebeğin cep telefonu hafızasını ikiye bölüp bir kısmını özel şifrelediği, Cevheri Güven'in videolarını da mesajlaşma uygulamaları üzerinden dolaşıma soktuğu belirlenmişti.O polisin, e-posta ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik ithamları, firari Güven'e göndererek video yayınlarının kaynağını oluşturduğu da incelemelerde belirlenmişti. Tüm bunların yanında Serkan Dinçer'in çalıştığı birimde büyük bir skandal daha patladı.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Serkan Dinçer'in çalıştığı Teknik Büro Amirliği'nde çalışan bir başka polis memuru Alper B., Aralık ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını 'ASENA' gibi proje programlarının birinde sorguladı.Proje programlarının Narkotik Daire Başkanlığı bünyesi olması nedeniyle buradaki görevliler sistem üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasının sorgulandığını fark etti.Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne sorguyu yapan polis memuru Alper B.'nin sicili gönderildi. Bunun üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma açıldı.Polis memuru Alper B. Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği'nden 10 Aralık tarihinde alınarak Sokak Suçlarıyla Mücadele Bürosuna verildi.Aynı tarihte de Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildi. Aradan bir süre geçtikten sonra soruşturma devam ederken ilginç bir şekilde polis memuru Alper B. 15 Ocak'ta tekrar Teknik Büro Amirliği'ne görevlendirildi.Polis memuru Alper B.'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik bilgisiyle 'ASENA' gibi proje programlarından birinde neden sorgu yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından araştırılmaya başladı.Konusunda uzman Türk mühendisler tarafından hazırlanan, e-Devlet ve UYAP ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının veri tabanlarıyla entegre çalışabilen yapay zeka formatında bir yazılım olan ASENA, tüm dünyada kullanılan analiz sistemlerinde olmayan birçok özelliği bulunuyor. ASENA, kendisindeki data ile istenilen bilgilerin tümünü bünyesindeki verilerden araştırıp getiriyor.2020 yılında birçok soruşturmanın yürütüldüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 115 eski personeli gözaltına alınmıştı. FETÖ üyeliğiyle suçlanan çalışanların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları öne sürülmüştü.Erzurum da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numarasını sorgulayan üç SGK çalışanına 10 yıl hapis cezası verilmişti.