Çanakkale'de korkunç kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Çanakkale'de feci motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı.Kaza, dün akşam saat 19.00 sularında meydana geldi. Hareket halindeki B.K. yönetimindeki motosiklet, M.A.H. yönetimindeki başka bir motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri metrelerce sürüklendi.Kazada sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralandı.Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedaviye altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü M.A.H.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürüyor.