Çanakkale'de korkunç kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Hareket halindeki iki motosiklet kafa kafaya çarpışarak savrulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen salık ekipleri yaralıları tedavi altına aldı. Motosiklet sürücülerinden birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Çanakkale'de feci motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 19.00 sularında meydana geldi. Hareket halindeki B.K. yönetimindeki motosiklet, M.A.H. yönetimindeki başka bir motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.
Metrelerce sürüklendi
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri metrelerce sürüklendi.
Kazada sürücüler ile hangi motosiklette olduğu bilinmeyen yolcu konumundaki M.G. yaralandı.
Tedavi altına alındılar
Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralandı
Tedaviye altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü M.A.H.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürüyor.