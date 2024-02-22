Altın fiyatları sevindirmeye devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu!
Fed tutanaklarının ardından gerileyen dolar altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Gram altının 2000 TL üstündeki seyri sürüyor
Fed tutanaklarının ardından gerileyen dolar altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Gram altının 2000 TL üstündeki seyri sürüyor.
Fed tutanakları yetkililerin faiz indirimi konusunda acele etmeyeceğini gösterdi. Piyasa faizlerin haziran ayında ineceğini fiyatlamaya başladı.
Gram altın 2024 TL
Çeyrek altın 3,445 TL
Yarım altın 6,911 TL
Cumhuriyet altını 13,988 TL
ONS altın 2,038 dolar
Fed tutanakları yetkililerin faiz indirimi konusunda acele etmeyeceğini gösterdi. Piyasa faizlerin haziran ayında ineceğini fiyatlamaya başladı.
Gram altın 2024 TL
Çeyrek altın 3,445 TL
Yarım altın 6,911 TL
Cumhuriyet altını 13,988 TL
ONS altın 2,038 dolar