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Aday listeleri ile sarsılmıştı! CHP'de şimdi de meclis üyesi aday krizi yaşanıyor: 'Oy vermeyeceğiz'

Belediye Başkanı aday listeleri ile sarsılan CHP İzmir şimdi de meclis üyesi aday listeleri ile karıştı. Menderes’te Alevi toplumundan CHP’nin meclis üye listelerine tepki geldi. Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği üyesi yaklaşık 1000 kişi, belediye önünde basın açıklaması yaparak, yerel seçimlerde CHP’ye oy vermeyeceklerini açıkladı. Listede orta ve arka sıralara yazılan 3'ü Alevi 4 meclis üyesi adayı da tepki amaçlı istifa ettiğini açıkladı. CHP ilçe başkanlığının uzlaşı teklif Alevi yurttaşlar tarafından geri çevrildi.

Ekleme: 22.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Aday listeleri ile sarsılmıştı! CHP'de şimdi de meclis üyesi aday krizi yaşanıyor: 'Oy vermeyeceğiz'
CHP İzmir'de belediye başkan adaylarına yönelik tepkiler devam ederken, şimdi de meclis üyesi aday listesi krize neden oldu. İzmir'in Menderes ilçesinde İlkay Çiçek'in Belediye Başkan adayı yapılmasının ardından hazırlanan belediye meclis üyesi aday listesinde, Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği'nin verdiği isimlerin yer almaması protestoya neden oldu. Yüzlerce Alevi vatandaş, Belediye önünde eylem yaptı. Daha sonra CHP İlçe Başkanlığına yürüyen grup, ilçe başkanlığı önünde 'Hak hukuk adalet' sloganları attı. CHP Meclis üyesi aday listelerinde 15. sıraya yazılan Alevi kökenli Erkan Çınar, 16. sıradaki Haydar Çelen, 28. ve son sırada yer verilen Sabit Hışman, derneklerinin verdiği isimler yerine kendi isimlerinin yazıldığını belirtip örgütlerine olan saygılarından dolayı istifa ettiklerini açıkladı. Koray Kabaca isimli meclis üyesi adayı da arkadaşlarına destek amacıyla istifa ettiğini duyurdu. İlçe Başkanı Hakan Karakurt ve belediye başkan adayı İlkay Çiçek, eylemcilerle uzlaşma ortamı arasa da eylemciler, Karakurt ve Çiçek'in konuşmasını dinlemeden ilçe binası önünden ayrıldı.

Aday listeleri ile sarsılmıştı! CHP'de şimdi de meclis üyesi aday krizi yaşanıyor: 'Oy vermeyeceğiz'

CHP ADAYINA OY VERMEYECEĞİZ

Grup adına basın açıklamasını okuyan Alevi Kültürler Derneği Menderes Cemevi Başkanı Satı Çelen, Menderes'teki Alevi toplumunun, CHP adayına oy vermeyeceğine dikkat çekti. Açıklamasında Alevi yurttaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu unsurlarından olduğuna dikkat çeken Çelen: 'Bugün geldiğimiz süreçte CHP'nin gerçek sahipleri ve emekçileri olarak yok sayıldığımız bir süreç yaşanmaktadır. Bizler asla partimizi terk etmiyoruz fakat bu ayrılıkçı zihniyeti yok sayıyoruz. Bunun bedeli seçim sürecinde mutlaka sandığa yansıyacaktır. Bilindiği gibi ülkemizde bir yerel seçim süreci yaşanmaktadır. Bu süreç içerisinde Alevi Kürt toplumu olarak ağırlıklı oy verdiğimiz CHP Menderes Örgütü'nün ilçe başkanlığına temsil edilmek üzere isimler verilmiştir. Bu durum başta adaylar, ilçe başkanları ve Genel Merkez olmak üzere tüm kademelere de bildirilmiştir.' Dedi.

Aday listeleri ile sarsılmıştı! CHP'de şimdi de meclis üyesi aday krizi yaşanıyor: 'Oy vermeyeceğiz'

BİZİ HEP ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRDÜLER

Her seçimde olduğu gibi bugün de Alevilerin, bu zihniyet tarafından çantada keklik olarak görüldüğünü, en basit taleplerinin bile yok sayıldığını belirten Çelen, bu güne kadar hiçbir talepte bulunmadan verdikleri desteğin CHP tarafından hep yanlış yorumlandığını söyledi. Konuşmasına; 'Zannediliyor ki bizler bir partiye mahkum olarak, hiç sorgulamadan, taleplerimiz karşılanmadan oy vermek zorundayız.' Diye devam eden Çelen: 'Eşit yurttaşlık haklarından yararlanamayan, ötekileştirilen toplumların seçeneksiz olduğunu düşünenler, bilsinler ki bizler sorgusuz sandığa gidip CHP Menderes adayına oy vermeyeceğiz.' Diye konuştu.
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