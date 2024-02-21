  • USD: 30,84 - 30,89
  • EURO: 33,26 - 33,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zonguldak'ta 70 yaşındaki adam sokak ortasında dövdüler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Akkaş gece saatlerinde evine gitmek üzereyken darbedildi. Köy muhtarından yardım isteyen Akkaş'ın başına çok sayıda dikiş atılırken olayın failleri hakkında çalışma başlatıldı.

Ekleme: 21.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta 70 yaşındaki adam sokak ortasında dövdülerZonguldak'ta önceki gün Devrek ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Akkaş, gece saatlerinde misafirlikten döndüğü sırada saldırıya uğradı.

Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Akkaş, köy muhtarını arayarak yardım istedi.

70 yaşındaki adama sopalarla saldırdılar

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Akkaş'ın başına çok sayıda dikiş atıldı.

Şüphelendiği kişileri jandarmaya bildirerek şikayetçi olduğunu anlatan Mehmet Akkaş, adalete güvendiğini ve olayın sebebinin muhtarlık seçimleri olduğunu öne sürdü.

"Bu kişiler farklı bir adayı destekleyerek oylarımızı değiştirtmeye çalışıyorlar"

Başka bir adaya oy vermesi istendiği için sürecin bu duruma geldiğini öne süren Akkaş, şöyle dedi:

"Ben akşam saatlerinde eşim ile komşu ziyaretinden dönerken üç kişi yoluma pusu kurdu, darbedildim. Başıma sopalarla vurulup ölümcül darbeler aldım. Köy muhtarımız tarafından ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Beyin kanaması geçirme tehlikesi karşı sabah saat 10.00'a kadar hastanede müşahede altında kaldım. Başıma 30'dan fazla dikiş atıldı. Benim şikayetçi olduğumu haklı olduğumu anladıklarından engelli oğluma iftira atarak suçlayamaya kalktılar. Oğlum köy halkı tarafından sevilen bir çocuktur. Jandarma ekipleri de köy halkına sorarak suçsuz olduğu anlaşıldı. Benim canıma kastedenler başka bir şekilde iftiralar atarak örtbas etmeye kalkıştılar. Ben adalete güveniyorum benim canım bir oydan önemli değil. Görüşlerim farklı olabilir. 70 yaşında bir insanım. Karşı koyacak durumum da yok. Bu kişiler daha önce yakınlarımın mallarına zarar vererek gözdağı verdiler. Benim köyde huzurum kalmadı, psikolojik olarak da etkilenmeye başladım. Artık bu kişiler farklı bir adayı destekleyerek oylarımızı değiştirtmeye çalışıyorlar. Adalete güvenim sonsuz, bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyorum, köyde huzurumuz kalmadı."

Gözyaşlarını tutamadı

Mehmet Akkaş, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Zonguldak'ta 70 yaşındaki adam sokak ortasında dövdüler

Olayın ardından darp raporu olarak kendisini darbedenler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
Rusya'dan sürpriz 'KAAN' çıkışı: Biz hazırız!
İsrail’den BM’ye bağlı okulda işkence! Alıkonulan Filistinlilerin elbiselerini çıkardılar
Rota belli oldu... Yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor
FETÖ'cü hakim için tartışmalı karar! Denetimli serbestlik istedi mahkeme uygun buldu
ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi
Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
8. Yargı Paketinin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak
İlk kez gökyüzüyle buluştu: Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye vazgeçilmez aktör! Dikkat çeken Gazze vurgusu...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'