Özel, tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş'a bu sözlerle sahip çıktı! İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam saatlerinde TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.Özgür Özel, parti içinde 1 Nisan'da kurultay planları yapan gruba tepki gösterdi. Özel, 'CHP'de genel başkanı delegeler değil kamuoyu belirler. Kamuoyu desteğini kaybedemeyiz. Parti içinde geçen kurultayı hazmedemeyen birkaç hazımsız var. 1 Nisan'ı bekleyen 3-5 hazımsız var. Avuçlarını yalarlar. Çok güçlü, dinamik bir kadromuz var.' dedi.'Altılı masa neden kurulamadı?' sorusuna yanıt veren Özel 'İyi Parti ve diğer ortaklarla ittifak olmasa da iş birliği yapmak için bir hayret gösterdik. Ama bu çok sınırlı kaldı. Parti içinde ittifak ihtimali ortadan kalkmış haldeydi. Eski ortakları ikna edemedim' dedi.Hatay'da tartışmalı sürecin sonunda Lütfü Savaş'la yola devam kararı alınmıştı. Özgür Özel, Lütfü Savaş ve il örgütüyle genel merkezde bir toplantı yapmıştı. Özel, o toplantının perde arkasına ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.Özel, şu ifadeleri kullandı:'Anketler Hatay'da bir 'Hatay İttifakı'na ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 75 dakika oturduk. Bir ara şöyle bir şey oldu. Lütfü Savaş'sız olmayacak Lütfü Savaş'la da olmayabilir.Bir formül bulalım, bunun üzerinde çalışalım. Gece tam 1 saat sürdü. Lütfü Bey ile görüştük. Şuna karar verdik. Lütfü Bey ile devam ediyoruz.Başka bir alternatif yok. Birçok çalışma yaptık. Kazanacaksak Lütfü Savaş'la kazanacağımızı gösteriyor. 40 kişi toplantı yaptık. Lütfü Savaş dışında seçenek gelmedi.'CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Lütfü Savaş'la da konuşacağım. Kazanması imkansız' açıklamasının ardından Lütfü Savaş'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırmıştı.Bir saat süren görüşmede hararetli tartışmalar yaşanmış, Özgür Özel, Savaş'a 'Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim' teklifi yapmıştı.Ancak Lütfü Savaş, 'Ben kazanırım' diyerek teklifi kabul etmemişti. Yaşanan kriz sonunda Özgür Özel geri adım atmış ve Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığının devamına karar verilmişti.