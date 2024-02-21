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Otobüsteki yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlikten duyarlı karar: Hasta küçük bir çocuk var

Kadıköy’de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş’a otobüste yer istediği için yumrukla saldıran Muharrem B., gözaltına alınarak emniyet işlemlerinden sonra adliyeye getirildi. İfadesinde çocuğunun hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen şüpheli baba “Normalde yapacağım bir hareket değil, pişmanım” dedi. Hakimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek şüpheli babanın tedavi gören bir çocuğa bakmakla yükümlü olduğu için ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ekleme: 21.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Otobüsteki yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlikten duyarlı karar: Hasta küçük bir çocuk varKadıköy'de 17 Şubat günü toplu taşımada Muharrem B.'den yer isteyen Reyhan Demirtaş yumruklu saldırıya uğradı. İddiaya göre çocuğuyla birlikte oturan Muharrem B.'nin yanına yaklaşan kadın, oturabilmek için Muharrem B.'den çocuğunu kucağına almasını rica etti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma sonucu Muharrem B., Reyhan Demirtaş'a yumruk attı. Otobüste bulunan polis memurunun müdahale etmesi sonucu olay sonlanırken mağdur kadın kendisine saldıran adamdan şikayetçi oldu.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Muharrem B., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli adam İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Muharrem B.'yi "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

"OĞLUM HASTA VE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli, "Olay günü ben işten eve dönmekteydim. Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde psikiyatri tedavi görmektedir. Sürekli sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. İlaçlar kısıtlı verildiği için ayda bir kontrole gitmek zorundadır. Oğlum 4 yaşındayken eşim ile ayrıldığımız için oğlum ile birlikte kalmaktayız, bakıma muhtaçtır. Bu nedenler ile okuluna da devam edememektedir. Rehberlik araştırma merkezinden tekrar anaokuluna yazılabilmesi için ve özel eğitimi için raporunu yeni alabildim. Bu nedenle de hergün benimle birlikte Ataşehir'den ikitelli sanayi sitesinde çalıştığım iş yerine birlikte gidip gelmektedir" dedi.

Otobüsteki yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlikten duyarlı karar: Hasta küçük bir çocuk var

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İfadesinin devamında olay günü oğluyla birlikte olduğu söyleyen şüpheli, "Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım, benim daha önce yapmadığı ve normalde de yapmayacağım bir davranıştır" şeklinde konuştu.

HAKİMLİKTEN "TEDAVİ GÖREN ÇOCUK" TESPİTLİ EV HAPSİ KARARI

Hakimlik, şüphelinin her ne kadar kuvvetli suç şüphesi gösterir somut deliller mevcutsa da şüphelinin bakıma muhtaç, tedavi gören küçük çocuğunun bulunması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının daha ölçülü olacağına kanaat getirdi. Sorgusu sonrası şüpheli Muharrem B., konutu terk etmemek şartıyla ev hapsi uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.
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