'Dijitallesen Dünyada Egitim' Paneli Gerçeklesti

Okul Destek Dernegi, Türkiye’deki devlet okullarinda 5, 6 ve 7. siniflarda egitim gören çocuklara yönelik uzaktan ücretsiz egitimler sunarak dijital araçlarla ögrenmeyi keyifli hale getirirken; dijital egitim alanindaki çalismalarina da hiz veriyor. Bu kapsamda, Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal moderatörlügünde Is Mekan’da gerçeklestirilen ‘Dijital Dünyada Egitim’ panelinde Yetkin Gençler Egitim Kooperatifi Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut, Okul Destek Dernegi Baskani Orkun Oguz ve Egitim ve Kariyer Danismani Nur Erdem Özeren’in katilimiyla egitimde dijitallesmenin olusturdugu firsatlar ve geleneksel egitimle dijital egitim arasindaki eksiklikleri kapatmaya yönelik çalismalar degerlendirildi.“Meslek seçimi önündeki engelleri kaldiriyoruz”Etkinlikte konusan Orkun Oguz, yapilan son arastirmalara göre, Türkiye’nin yaslanan nüfusuyla dünya ortalamasina yaklastigini ve 2038’den itibaren yasli ülkeler kategorisinde yer alacagini söylerken bu demografik degisimin Türkiye’nin degerlendirmesi gereken bir firsat oldugunu ifade etti.Oguz, söyle devam etti: “OECD rakamlarini egitimimizin kalitesini artirdigimiz taktirde yillik bir buçuk ila iki puan büyüme hizimizi artirabilecegimizi gösteriyor. Hatta tüm OECD ülkeleri arasinda Türkiye, milli gelirini egitimini kalitesini iyilestirerek en fazla artiracak üç ülke arasinda yer aliyor. Okul Destek Dernegi olarak her sene 5 bine yakin ögrencimize bir ögretim yili boyunca matematik fen Ingilizce ve Türkçe derslerinde dijitalde dogmus bir dernek olarak destek oluyoruz. 800’den fazla gönüllümüz araciligiyla, dijital teknolojileri kullanarak oyunlastirilmis içeriklerimizle küçük siniflarda farkli cografyalardan gelen devlet okulundaki ögrencilerimizin aldiklari egitimin kalitesini artirmayi amaçliyoruz. Bu sekilde bir yandan ülkemizin egitim yoluyla kalkinmasina destek olurken bir yandan da ögrencilerimizin temel bilimler ve mühendislik alanina yönelip gelecegin bilim ve teknoloji merkezli mesleklerini seçmelerinde önlerindeki engelleri kaldirmayi amaçliyoruz.”“Yapay zeka egitimde sahneye çikmaya basladi”Panelde konusan Prof. Dr. Erhan Erkut ise, egitim sisteminde meydana gelen degisimde teknolojinin büyük rol oynadigini söyledi.Erkut, “Tersyüz egitim, hibrid modeller, genisletilmis gerçeklik ve yapay zeka egitimde ana sahneye çikmaya basladi.Yapay zeka ile gelecekte bireysellestirme kapasitesi yüksek, kendi istediginiz bir egitim modeli olusturmanizi saglayacak. Bu yüzden hizli dönüsüm içerisinde gençlerin kendini yenilemekte çok zorlanan formel egitim sistemi yerine alternatif egitim kurumlarina yönelmelerini ve kendi egitimlerinin sorumlulugunu kendilerinin üstlenmesi gerekiyor. Burada STK’larin sorumlulugu da artiyor. Onlardan beklentimiz alternatif egitim kurumlarinin olusumuna ve gençlerin buralara yönlendirilmelerine destek vermeleri. Çünkü degisimin en hizli oldugu ve dolayisiyla adaptasyon becerisinin öneminin de en üst seviyede oldugu bir dönemdeyiz ve artik geri dönüs yok. Dolayisiyla, en önemli beceri olan adaptasyonun yanina onu destekleyecek hizli ögrenebilme ve düsüldügünde yeniden ayaga kalkmayi destekleyecek psikolojik saglamlik becerilerini koymak önemli. Ve tüm bunlarin tepesine de vicdanli bireyleri, toplumlari koymamiz gerekiyor. Çünkü vicdansiz bireylerin ve toplumlarin yetkinlikleri ne olursa olsun bulundugu topluma ve sisteme faydasi dokunmaz” ifadelerini kullandi.“Ekonomik kalkinma için egitimde dijitallesme önemli”Ekonomik kalkinmaya giden yolda dijital dönüsümün sadece sanayi degil, egitim için de çok önemli bir süreç olduguna dikkat çeken Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal, söyle devam etti: “Insana yapilan yatirim dijital dönüsümde basariya ulasmak için yüzde 70’lik öneme sahip. Teknoloji ile barisik, sosyal ve büyük genç nüfusa sahip olan bir ülke olarak, egitimde dijitallesme sürecini iyi yönetebilirsek; gelecegin ihtiyaçlari dogrultusunda gençlerimizi dogru bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatabilir ve bu süreci firsata çevirebiliriz. Bu dönüsüm sürecinde STK’lar geçmisten çok daha önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Dijital dönüsüm ve ekonomik kalkinma için, egitim için, üreten bir toplum için, hizla degisen bir dünyada gelecegin öngörülemezliginin önüne geçebilmek için, kisacasi gençlerimiz ve gelecegimiz için; sivil toplum, is dünyasi, akademi, kamu ve tüm paydaslar kapsayici bir bakis açisi ve sektörler arasi isbirligi ile hep birlikte çalismaliyiz.”“Ögrenme iklimi dogru kurgulanmali”Dijitallesen dünyada egitim süreçleri degisirken, Türkiye’nin farkli bölgelerinde yasayan farkli sosyokültürel seviyelerdeki ögrencilerin yasam biçimleri ve beklentilerindeki farkliliklara dikkat çeken Egitim ve Kariyer Danismani Nur Erdem Özeren ise ögrenme iklimi üzerinde dijitallesmenin önemine degindi. Özeren, “Dijital ögrenme imkanlarina esit sekilde sahip olmayan ögrencilerin, kariyer gelisimlerini de ayni yol üzerinde degerlendiremezsiniz. Bu yüzden her ögrenci, bölge için ögrenme ikliminin dogru kurgulanmasi önemli” dedi.“Artik egitimde çok fazla bilgi ögretmek degil, ögrendiklerini yetkinlikle hayata geçirecekleri bilgiyi vermek önem tasiyor” ifadelerini kullanan Özeren, “Dijitallesmeyle degisen egitim dünyasiyla birlikte is dünyasi ve is yapis sekilleri de degisecek. Bu süreçte de ögrenciler kendilerini dogru yönlendirecekleri kaynaklara ve sosyal ortamlara dahil olmayi daha degerli buluyorum” seklinde konustu.