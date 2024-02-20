  • USD: 30,84 - 30,89
  • EURO: 33,26 - 33,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Dijitallesen Dünyada Egitim' Paneli Gerçeklesti

Egitimde firsat esitligi saglamak ve çocuklarin gelisimine uzaktan egitimle katki sunmak amaciyla 2020 yilindan bu yana faaliyet gösteren Okul Destek Dernegi (ODD) tarafindan ‘Dijitallesen Dünyada Egitim’ paneli Is Mekan’da gerçeklesti.

Ekleme: 20.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
'Dijitallesen Dünyada Egitim' Paneli Gerçeklesti


Okul Destek Dernegi, Türkiye’deki devlet okullarinda 5, 6 ve 7. siniflarda egitim gören çocuklara yönelik uzaktan ücretsiz egitimler sunarak dijital araçlarla ögrenmeyi keyifli hale getirirken; dijital egitim alanindaki çalismalarina da hiz veriyor. Bu kapsamda, Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal moderatörlügünde Is Mekan’da gerçeklestirilen ‘Dijital Dünyada Egitim’ panelinde Yetkin Gençler Egitim Kooperatifi Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut, Okul Destek Dernegi Baskani Orkun Oguz ve Egitim ve Kariyer Danismani Nur Erdem Özeren’in katilimiyla egitimde dijitallesmenin olusturdugu firsatlar ve geleneksel egitimle dijital egitim arasindaki eksiklikleri kapatmaya yönelik çalismalar degerlendirildi.

“Meslek seçimi önündeki engelleri kaldiriyoruz”

Etkinlikte konusan Orkun Oguz, yapilan son arastirmalara göre, Türkiye’nin yaslanan nüfusuyla dünya ortalamasina yaklastigini ve 2038’den itibaren yasli ülkeler kategorisinde yer alacagini söylerken bu demografik degisimin Türkiye’nin degerlendirmesi gereken bir firsat oldugunu ifade etti.

Oguz, söyle devam etti: “OECD rakamlarini egitimimizin kalitesini artirdigimiz taktirde yillik bir buçuk ila iki puan büyüme hizimizi artirabilecegimizi gösteriyor. Hatta tüm OECD ülkeleri arasinda Türkiye, milli gelirini egitimini kalitesini iyilestirerek en fazla artiracak üç ülke arasinda yer aliyor. Okul Destek Dernegi olarak her sene 5 bine yakin ögrencimize bir ögretim yili boyunca matematik fen Ingilizce ve Türkçe derslerinde dijitalde dogmus bir dernek olarak destek oluyoruz. 800’den fazla gönüllümüz araciligiyla, dijital teknolojileri kullanarak oyunlastirilmis içeriklerimizle küçük siniflarda farkli cografyalardan gelen devlet okulundaki ögrencilerimizin aldiklari egitimin kalitesini artirmayi amaçliyoruz. Bu sekilde bir yandan ülkemizin egitim yoluyla kalkinmasina destek olurken bir yandan da ögrencilerimizin temel bilimler ve mühendislik alanina yönelip gelecegin bilim ve teknoloji merkezli mesleklerini seçmelerinde önlerindeki engelleri kaldirmayi amaçliyoruz.”

“Yapay zeka egitimde sahneye çikmaya basladi”

Panelde konusan Prof. Dr. Erhan Erkut ise, egitim sisteminde meydana gelen degisimde teknolojinin büyük rol oynadigini söyledi.

Erkut, “Tersyüz egitim, hibrid modeller, genisletilmis gerçeklik ve yapay zeka egitimde ana sahneye çikmaya basladi.

Yapay zeka ile gelecekte bireysellestirme kapasitesi yüksek, kendi istediginiz bir egitim modeli olusturmanizi saglayacak. Bu yüzden hizli dönüsüm içerisinde gençlerin kendini yenilemekte çok zorlanan formel egitim sistemi yerine alternatif egitim kurumlarina yönelmelerini ve kendi egitimlerinin sorumlulugunu kendilerinin üstlenmesi gerekiyor. Burada STK’larin sorumlulugu da artiyor. Onlardan beklentimiz alternatif egitim kurumlarinin olusumuna ve gençlerin buralara yönlendirilmelerine destek vermeleri. Çünkü degisimin en hizli oldugu ve dolayisiyla adaptasyon becerisinin öneminin de en üst seviyede oldugu bir dönemdeyiz ve artik geri dönüs yok. Dolayisiyla, en önemli beceri olan adaptasyonun yanina onu destekleyecek hizli ögrenebilme ve düsüldügünde yeniden ayaga kalkmayi destekleyecek psikolojik saglamlik becerilerini koymak önemli. Ve tüm bunlarin tepesine de vicdanli bireyleri, toplumlari koymamiz gerekiyor. Çünkü vicdansiz bireylerin ve toplumlarin yetkinlikleri ne olursa olsun bulundugu topluma ve sisteme faydasi dokunmaz” ifadelerini kullandi.

“Ekonomik kalkinma için egitimde dijitallesme önemli”

Ekonomik kalkinmaya giden yolda dijital dönüsümün sadece sanayi degil, egitim için de çok önemli bir süreç olduguna dikkat çeken Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal, söyle devam etti: “Insana yapilan yatirim dijital dönüsümde basariya ulasmak için yüzde 70’lik öneme sahip. Teknoloji ile barisik, sosyal ve büyük genç nüfusa sahip olan bir ülke olarak, egitimde dijitallesme sürecini iyi yönetebilirsek; gelecegin ihtiyaçlari dogrultusunda gençlerimizi dogru bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatabilir ve bu süreci firsata çevirebiliriz. Bu dönüsüm sürecinde STK’lar geçmisten çok daha önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Dijital dönüsüm ve ekonomik kalkinma için, egitim için, üreten bir toplum için, hizla degisen bir dünyada gelecegin öngörülemezliginin önüne geçebilmek için, kisacasi gençlerimiz ve gelecegimiz için; sivil toplum, is dünyasi, akademi, kamu ve tüm paydaslar kapsayici bir bakis açisi ve sektörler arasi isbirligi ile hep birlikte çalismaliyiz.”

“Ögrenme iklimi dogru kurgulanmali”

Dijitallesen dünyada egitim süreçleri degisirken, Türkiye’nin farkli bölgelerinde yasayan farkli sosyokültürel seviyelerdeki ögrencilerin yasam biçimleri ve beklentilerindeki farkliliklara dikkat çeken Egitim ve Kariyer Danismani Nur Erdem Özeren ise ögrenme iklimi üzerinde dijitallesmenin önemine degindi. Özeren, “Dijital ögrenme imkanlarina esit sekilde sahip olmayan ögrencilerin, kariyer gelisimlerini de ayni yol üzerinde degerlendiremezsiniz. Bu yüzden her ögrenci, bölge için ögrenme ikliminin dogru kurgulanmasi önemli” dedi.



“Artik egitimde çok fazla bilgi ögretmek degil, ögrendiklerini yetkinlikle hayata geçirecekleri bilgiyi vermek önem tasiyor” ifadelerini kullanan Özeren, “Dijitallesmeyle degisen egitim dünyasiyla birlikte is dünyasi ve is yapis sekilleri de degisecek. Bu süreçte de ögrenciler kendilerini dogru yönlendirecekleri kaynaklara ve sosyal ortamlara dahil olmayi daha degerli buluyorum” seklinde konustu.

Kaynak: İHA

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi
İYİ Parti'de bir istifa daha! Parti kurucusuydu...
Erzincan'da 9. gün! Ali Yerlikaya açıkladı: Arama çalışmalarına ara veriyoruz
Dünya, ilk uçuşunu yapan KAAN savaş uçağını konuşuyor
Gazze'de 29 bin 313 Filistinli katledildi... İsrail kana doymuyor
Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! Yeni destek paketi geliyor
CHP'de aday krizi bitmiyor! CHP Foça yönetimi istifa etti
KAAN gökyüzüyle buluştu! Murat Kurum'dan ilk paylaşım geldi: Gururumuz kanatlandı
Rusya'dan sürpriz 'KAAN' çıkışı: Biz hazırız!
İsrail’den BM’ye bağlı okulda işkence! Alıkonulan Filistinlilerin elbiselerini çıkardılar
Rota belli oldu... Yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor
FETÖ'cü hakim için tartışmalı karar! Denetimli serbestlik istedi mahkeme uygun buldu
ABD'den yeni skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye kan verdi
Adaylık krizinin ardından bir şok daha! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP adayı listeyi yetiştiremedi
8. Yargı Paketinin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak
İlk kez gökyüzüyle buluştu: Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi
14 ilde FETÖ operasyonu: 67 kişi yakalandı!
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye vazgeçilmez aktör! Dikkat çeken Gazze vurgusu...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği indirim pompaya yansıdı: İşte motorinde yeni fiyatlar

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Naci Görür'den flaş İstanbul depremi uyarısı! 'Kesinlikle...'

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Rekabet kızıştı kampanyalar hızlandı! İşte banka banka emekli promosyonları

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'

'Karnım ağrıyor' diye gitmişti! Doktorlar öyle bir şeyle karşılaştı ki: 'Vücudundan tam 16 tane...'