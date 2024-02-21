Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Rekor bir oyla bize destek olduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. 38 gün sonra sandık başına gideceğiz. Afyon'un 31 Mart seçimlerinde yeni bir destanla yine farkını göstereceğine inanıyorum.Yaptığımız yatırımlarla ilk asrın eksikliklerini tamamladık. Önümüzdeki asır ülkemizi ve milleti zirveye çıkarmanın asrı olacaktır.