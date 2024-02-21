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Bakan Özhaseki'den Erzincan'da açıklama: Zehirli bir atığa rastlanılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da yaptığı açıklamalarda bölgedeki zehirli atık olup olmadığına ilişkin sorulara net yanıt verdi.

Ekleme: 21.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki'den Erzincan'da açıklama: Zehirli bir atığa rastlanılmadı
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan heyelanın ardından 9 işçi, göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları sürerken, bakanlar ise bölgeden ayrılmıyor.

Bölgede sık sık bilgilendirme yapan bakanlardan birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

Bakan Özhaeski, bölgede yapılan ilk işin, heyelan alanında biriken toprağın nehirle buluşmasını engellemek olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zehirli bir atığa rastlanılmadı"

Uzman arkadaşlarımızla birlikte ve donanımlarımızla birlikte olayın olduğu günden itibaren yakından takip ediyoruz.

İlk anda toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu. Bu toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli çalışmaları yaptılar. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı var mı gibi sorulara cevap bulabilmek açısından 9 noktadan örnek alıyorlar ve laboratuvarlarda inceliyorlar.Ekiplerimiz tehlikeli atıklara yönelik her gün numune alıyorlar. Şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı.

"Çalışmaları sıkıca takip ettim"

Olayın olduğu gün buraya gelememe nedenim sağlık sebepleri. Ancak olayın olduğu ilk andan itibaren çalışmaları sıkıca takip ettim.

"Adli ve idari boyutta inceleniyor"

2008'de ilk ÇED raporu alınmış. Aradan geçen zaman süre içinde aralıklarla genişletme gibi bir takım ÇED raporundaki yenilenmeler söz konusu olmuş. ÇED raporu için başvurulduğunda uzunca bir süre var. ÇED raporu için bazen 20'den fazla kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. İstenilen ne kadar şart varsa getirildiğine emin olunduğunda izin veriliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar bu bölgede 135 denetim yapmışlar.

Bakan Özhaseki'den Erzincan'da açıklama: Zehirli bir atığa rastlanılmadı

En son 2022 ortalarında kapatma kararı vermişler en ağır para cezası vermişler ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. O günden sonra neredeyse hemen her gün uğrayarak çevreye zarar veriliyor mu diye ölçümler yapmaya devam etmişler. Adli ve idari boyutta inceleniyor.
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