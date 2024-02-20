Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Adana, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı bulutluKONYA °C, 9°CParçalı bulutluParçalı ve ye yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 10°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunun, ilk saatlerde Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı