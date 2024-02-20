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Kontrolden çıktı: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu yarın Dünya'ya düşecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 yıl önce devre dışı bırakılan ve son yakıt rezervini de tüketen ERS-2 isimli uydunun 21 Şubat'ta Dünya atmosferine gireceğini açıkladı.

Ekleme: 20.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Kontrolden çıktı: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu yarın Dünya'ya düşecek
Dünya yörüngesinde dolaşan yüzlerce uydunun kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi endişe verici olsa da uzay ajansları, bu uyduların hareketlerini sürekli olarak izliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 yıl önce devre dışı bırakılan ve son yakıt rezervini tüketen ERS-2 isimli uydunun, birkaç hafta içinde Dünya'nın atmosferine girerek kontrolsüz bir şekilde düşeceğini daha önce duyurmuştu.

Uydunun ne zaman düşeceği belli oldu

1995 yılında uzaya fırlatılan birkaç tonluk uydunun, 21 Şubat Çarşamba günü Dünya atmosferine yeniden girmesi bekleniyor.

Uzmanlar uydunun büyük olasılıkla atmosfere girerken parçalanacağını ve yere çarpmadan yanacağını söylüyor.

Yine de, küçük parçaların yere düşme ihtimali var ve bu parçalar insanlara zarar verebilir.

Kontrolden çıktı: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu yarın Dünya'ya düşecek

Uydu nereye düşecek

ESA'nın devasa uydusunun nereye ineceği şimdilik bilinmiyor. Uzay ajansı, sürekli olarak uyduyu takip ettiklerini söylüyor.

ERS-2, Dünya'nın gözlemlenmesi için kullanılan bir uyduydu. Uydu, atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri hakkında veriler topladı.

ERS-2'nin topladığı veriler, iklim değişikliği ve çevresel kirlilik gibi konularda araştırmacılara yardımcı oldu.

ERS-2, Avrupa tarafından şimdiye kadar geliştirilen ve fırlatılan en gelişmiş Dünya gözlem uzay aracıydı.

Uydunun kalkış sırasında ağırlığı 2.5 ton olarak hesaplanmıştı. Tüm yakıtını harcadıktan sonra, uydunun kütlesi 2.3 tona düştü.

Bu oldukça yüksek bir ağırlık olsa da ESA yetkilileri, benzer kütleye sahip nesnelerin ortalama olarak her bir veya iki haftada bir Dünya atmosferine yeniden girdiğini söylüyor.

Kontrolden çıktı: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu yarın Dünya'ya düşecek

İnsanlara çarpma ihtimali var mı

Avrupa Uzay Ajansı, insanların başına uydu parçası düşme ihtimalinin 100 milyarda 1'den daha az olduğunu iddia ediyor. Bu, yıldırım çarpması riskinden yaklaşık 65 bin kat daha düşük bir ihtimal.
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