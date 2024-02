Hamza Dağ'dan yerel seçim mesajı: İyi projelerin devamını sağlayacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Tire'de, 'Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının, iyi yaptıkları ve güzel yaptıkları her işin devamını sürdüreceğiz.' dedi.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Hamza Dağ'a, MHP'nin Tire Belediye Başkan adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru eşlik etti.Hamza Dağ burada yaptığı konuşmada, geçmiş belediyelerin yaptığı iyi projeleri devam ettireceklerini söyledi. Dağ, 'Bu dönemde özellikle akamete uğradığı için söylüyorum, biz kesinlikle iyi olan her şeyin devamını sağlayacağız. Mevcut büyükşehir belediyesi veya önceki belediye başkanlarının, iyi yaptıkları, güzel yaptıkları her işin devamını sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de 'Süt Kuzusu Projesi'dir. İki türlü bu proje faydalı bir projedir. Biz kimseden ayrım, gayrım yapmayacağız. Bu konuda da çalışmak isteyen, üretmek isteyen herkesi destekleyeceğiz. Bu projenin de akamete uğradığının farkındayım ama biz bu projeyi sahiplenip, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden canlandıracağız' dedi.1 Nisan sabahı İzmir'in yönetiminde halkın olacağını dile getiren Hamza Dağ, Tirelilerin en büyük talebi olan Belevi Yolu'nun ilk etabının yüzde 90 tamamlandığına dikkati çekip, kalan kısım ve diğer iki etabın ilerleyen süreçte hızla tamamlayacaklarını ifade etti. Tire'ye otogar yapacaklarını da açıklayan Dağ, yaşlı bakım evi, çocuk hastanesi ve diş hastanesi projelerini de Tireli hemşehrileriyle paylaştı. Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olan Tire Salı Pazarı alanını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Dağ, onların taleplerini dinleyip, yapılması gerekenleri not aldı.