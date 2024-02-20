  • USD: 30,80 - 30,86
  • EURO: 33,20 - 33,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gazze Şeridi'nde 29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı

Gazze Şeridi'nde katliamlara devam eden İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde 29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı
Ekleme: 20.02.2024 - 08:58 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Gazze Şeridi'nde 29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli hayatını kaybetti, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı

İsrail ordusu hava kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının tüm cephelerde 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıların yaklaşık 29 bininin Gazze Şeridi, 1100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırında gerçekleştiği aktarılan açıklamada saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye yer verilmedi. Saldırıların yaklaşık 7 bininin 'ani saldırı' olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 'Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi.' ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği, Gazze konusunda yine birlik olamadı

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de 'sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara' çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi.

Çağrının oy birliğiyle yapılmadığı için bir AB açıklaması niteliği taşımadığını dile getiren Borrell, ancak yine de birliğin çoğunluğunun fikrini gösterdiği için önemli olduğunu dile getirdi.

Borrell, çağrıya katılmayan ülkenin hangisi olduğunu söylemekten kaçınırken bu ülkenin Macaristan olduğu iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek
Dine küfreden sapkın avukat Feyza Altun'a İslam düşmanı ırkçı Wilders'ten destek
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı
DEM Parti Esenyurt'taki ilçe binasına operasyon: 2 gözaltı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasında tutukluların ifadeleri ortaya çıktı! Heyelanı yapılan patlama mı tetikledi?
MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Türk Escobar'ın suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek
CHP'li isim Özgür Özel'i tiye aldı! 'Gerçekten normal zeka yetmezdi'
MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!
Rotayı Kandil çizdi! CHP/DEM'den Esenyurt planı: Adayları belli oldu
ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir'in tartışmalı beraatı! Cevap anahtarı skandalını kapatıp FETÖ’cüleri işe almıştı
Gazze Şeridi'nde 29 bin hedef savaş uçaklarıyla bombalandı
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi
Aranan şahıslara Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 kişi yakalandı
CHP’nin ağa babası, Özgür Özel’in akıl hocası! “İcazet” alamayan birçok ismin üstü çizildi
Siyasi partilerin bu akşama kadar aday listelerini sunmaları gerekiyor
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı
Naci Görür Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti: Depremi batısına taşıyor

Naci Görür Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti: Depremi batısına taşıyor

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayana ceza yağacak: 1 Mart itibariyle başlıyor

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayana ceza yağacak: 1 Mart itibariyle başlıyor

'Ormanın hayaleti' o ilde ortaya çıktı! Gece avlanıp gündüz dinleniyor: Bir anda gözden kayboluyor

'Ormanın hayaleti' o ilde ortaya çıktı! Gece avlanıp gündüz dinleniyor: Bir anda gözden kayboluyor

DSÖ'den korkutan yeni salgın çıkışı! 'Her şey olabilir'

DSÖ'den korkutan yeni salgın çıkışı! 'Her şey olabilir'

Kontrolden çıktı: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu yarın Dünya'ya düşecek

Kontrolden çıktı: Avrupa Uzay Ajansı'nın uydusu yarın Dünya'ya düşecek

NASA, Mars'a gidecek ücretli gönüllü arıyor: İşte şartlar

NASA, Mars'a gidecek ücretli gönüllü arıyor: İşte şartlar