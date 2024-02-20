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CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim yarışına ait yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini dün gece sabaha karşı zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Turgut Altınok'un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmiş yine afişlerini indirtmişti.

CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı
Ekleme: 20.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı
Ankara'yı 2019'dan bu yana projelerle değil algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li Mansur Yavaş'tan ise skandal bir hamle geldi.

CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

Her fırsatta 'Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık' diyen Mansur Yavaş, Ankara için proje üretmek yerine Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını engellemek için çaba sarf etti.

CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

BELEDİYE EKİPLERİNİ SEFERBER ETTİ

Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.

ALTINOK'UN AFİŞLERİNİN ÖNÜNE SEYYAR PANKARTLAR KOYDURTMUŞTU

'Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık' diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok'un afişlerinin önünü kapatmıştı.

CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük' demişti.

Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.

CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

BELEDİYENİN İMKANLARINI KULLANARAK ENGELLEDİ

Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.

pCHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

PROJE YERİNE BUNLARA PARA HARCIYOR!

Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş'ın, 'Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık' açıklamaları gündem oldu.

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CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı
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