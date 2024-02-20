CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı

Ankara'yı 2019'dan bu yana projelerle değil algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li Mansur Yavaş'tan ise skandal bir hamle geldi.Her fırsatta 'Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık' diyen Mansur Yavaş, Ankara için proje üretmek yerine Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını engellemek için çaba sarf etti.Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.'Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık' diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok'un afişlerinin önünü kapatmıştı.Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük' demişti.Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş'ın, 'Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık' açıklamaları gündem oldu.