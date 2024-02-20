CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi

Yerel seçimlere doğru gidilirken muhalefette bazı il ve ilçelerde adayların belirsizliği söz konusuydu.Parti içindeki anlaşmazlıklar sebebiyle yaşanan belirsizlikler CHP'de kaosa neden oldu.Uzun süredir gündemde olan Lütfü Savaş'ın Hatay'daki adaylığı konusundaki tartışmalar da bunlardan biriydi.Konuyla ilgili CHP'den yazılı bir açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada, Lütfü Savaş'ın adaylığının devam etmesine yönelik bir karar alındığı belirtildi.'Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir.'CHP Parti Meclisi'nin 10 Ocak'ta aldığı kararla, mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilmişti.Ancak Savaş'ın adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar protestolar gerçekleştirmişti. Bu protestolar, adaylık sürecinde tartışmaları beraberinde getirmişti.Savaş'ın ismi, CHP'nin önceki gün Ankara'da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı'nda okunmamıştı.Bu süreç, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilme ihtimaline ilişkin yorumlara yol açmıştı.