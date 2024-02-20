CHP'de kavga büyüyor! Şükrü Genç bağımsız aday olacağını açıkladı

Muhalefette yerel seçim çalışmaları kavgalarla, istifalarla geçiyor.Büyük krizin yaşandığı illerden biri de İstanbul.DEM Parti ile pazarlık masasına yatırılan ilçe belediyelerinin yanı sıra üstü çizilen isimler de var.Bunlardan biri de CHP'nin kalesi olarak görülen Sarıyer.Parti lideri Özgür Özel, mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç'i yeniden aday göstermedi.Böylelikle Sarıyer Belediye Başkan adayı ise Mustafa Oktay Aksu oldu.Günlerde tartışılan konu bugün netliğe kavuştu. Ardından yapılan olumsuz görüşmeler neticesinde Genç, partisinden istifa etti.Seçimlere de bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdiMuhalif seçmenler, Sarıyer için alınan kararı tartışırken arka planda Kemal Kılıçdaroğlu hazımsızlığının sürdüğü gözler önüne serildi.Genç, Kılıçdaroğlu'na yakın olan belediye başkanlarından biriydi.Kararı alan kişi ise Özgür Özel için 'Kukla Genel Başkan' ifadelerinin kullanılmasına neden olan Ekrem İmamoğlu.Genç, son durumu vatandaşlarla paylaşırken şu ifadeleri kullandı:'Biraz önce görüşme yaptım. Sayın genel başkan dedi ki, 'Başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde size görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Bunu aşamadık.' dediler. Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum.'