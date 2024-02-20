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Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-12 Operasyonlarında 1131 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Ekleme: 20.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Türkiye'nin asayiş ve huzurunu bozan şahıslara yönelik mücadelesi sürüyor.

Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu açıkladı.

"Bin 131 şüpheli gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya, ayrıntıları şöyle aktardı:

"73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-12” Operasyonlarında;

710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ele geçirildi. Bin 131 şüpheli gözaltına alındı. Adalete teslim edildi.

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı

Operasyondaki iller

Paylaşımın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-12 Operasyonlarında” 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı

"İstanbul'da 168 gözaltı"

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 168 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 42 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum.
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