Altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının seyri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından internette sık sık araştırılmaktadır.Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.Peki, 20 Şubat 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?Alış: 2.003,15 TLSatış: 2.003,40 TLAlış: 3.329,47 TLSatış: 3.404,42 TLAlış: 11.799,00 TLSatış: 14.007,00 TLAlış: 6.638,13 TLSatış: 6.808,84 TLAlış: 2.018,52 DolarSatış: 2.018,93 Dolar