Türkiye'nin Ocak 2024 ihracatı açıklandı: 20 milyar 20 milyon dolar

Malatya'da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:Ocak ayında tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Son 12 aylık ihracatımız 256,5 milyar dolara yükseldi. Ocak ayında ihracatımız yüzde 3,06 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 1,06'ya yükseldi. Ocak ayında ithalat yüzde 22 azalışla 26,2 milyar dolara geriledi. Ocak ayında dış ticaret açığı 6,2 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artışla yüzde 76,4'e yükseldi. 267 milyar dolara ulaşmak için yüzde 4.4 artırmamız lazım. Her ay bir önceki ayın aynı ayından daha fazla ihracat yapmamız lazım. Bunu yaptık mı global hedefimizi tutturmuş olacağız.İthalatımızda her ay bir önceki yılın aynı ayından daha düşük artış söz konusu. 2023'ü 362 milyar dolar ithalatla kapamıştık. 0.55 oranında düşüş vardı. Bu yıl ilk Ocak ayında yüzde 22'lik düşüşle kapamayı başardık.