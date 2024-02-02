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Taksiciyi katleden saldırgandan skandal ifade! Cinayeti neden işlediğini açıkladı

İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi silahla öldüren D.A.’nın ifadesi ortaya çıktı.

Ekleme: 2.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 2.02.2024 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Taksiciyi katleden saldırgandan skandal ifade! Cinayeti neden işlediğini açıkladıİzmir'de aracına bindiği taksiciyi silahla öldürüp parasını gasp eden zanlı, ifadesinde olayın planlı olmadığını öne sürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı. D.A'nın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Taksiciyi katleden saldırgandan skandal ifade! Cinayeti neden işlediğini açıkladı

'GASP AMACIYLA TAKSİYE BİNMEDİM'
Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

TABANCADAKİ 3 FİŞEĞİ DE KULLANMIŞ
Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taksiciyi katleden saldırgandan skandal ifade! Cinayeti neden işlediğini açıkladı

ANBEAN ARAÇ KAMERASINDA: BAZI İNSANLARA GÜVENMİYORUZ
Araç kamerası kayıtlarına, zanlının ineceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği ve 'Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz' dediği anlar yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, 'Nerede lan paralar' diyerek araçta arama yapması da görülüyor.

MESLEKTAŞLARINDAN KONVOYLU PROTESTO
Öte yandan; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya gelen taksiciler, Oğuz Erge'nin cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürmek üzere yola çıkan nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.
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