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Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Aysu ile Kardeniz arasında yapılan düelloda kaybederek yarışmaya veda eden isim Kardeniz oldu.

Ekleme: 2.02.2024 - 09:20 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'da elenen isim belli olduSurvivor All Star'ın önceki bölümlerinde ilk eleme adayı Kardeniz, ikinci Pınar, üçüncü Aysu, dördüncü Berna, Rio Karnavalı ödüllü dans yarışmasınında şampiyonu Damla Can olmuştu.

Bu bölümde çok zor şartlar altında ödül oyunu oynansada iki takımda yarışmayı bir an bile bırakmadı.

Eleme adayları düelloya çıktı.

Eleme heyecanı yaşandı

Düellonun ilk turunda Pınar, Kardeniz'i yenerek eleme potasından çıktı.

Berna'nın da Aysu'yu yenmesiyle beraber düellonun finaline Aysu ve Kardeniz çıktı.

Finalde 5-1'lik skorla Aysu kazandı.

Adaya veda eden isim Kardeniz oldu.

Kardeniz son oyundan sonra gözyaşları içinde kaldı. Takım arkadaşları tek tek sarılarak onu motive etti.

'Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim'

Yarışmaya veda eden Kardeniz şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekten çok zor bir sezon. Ben yine elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım hep. Deneyimsizliğimin farkındaydım çünkü. All Star bu yıl gitmesin giderse heba olur diyenlere bir cevabım var. Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim. Takımımı çok seviyorum. İyi ki sizinle savaşmışım. İyi ki sizinle kaybetmişim.'

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu
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