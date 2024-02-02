Sarıyer'de kilisede silahlı saldırıyla ilgili 25 kişi tutuklandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde, Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.2 saldırgan ve onlarla ilişkili 51 şüpheli yakalandıKanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.Saldırıyla ilgili savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan saldırıya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.Olaya ilişkin detaylara Savcılığın sevk yazısında ulaşıldı. Sevk yazısında, olay günü Santa Maria Kilisesi (Meryem Ana Doğuş Kilisesi) adlı ibadethanede rahiple birlikte yaklaşık 31 kişinin ‘Pazar Ayini' yaptıkları, olay öncesi, olay yerinden keşif yaptıkları ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüpheliler Amirjon K. ve David T.'nin otomobille olay yerine geldikleri anlatıldı.Şüphelilerin otomobili yakın bir bölgeye bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde ve tabancalarla kilise kapısına geldiklerinin belirtildiği sevk yazısında, bu sırada Tuncer Cihan'ın kiliseden içeriye girdiği, kiliseye önden giren şüpheli David T.'nin tabancasının kabzası ile Cihan'ın kafasına vurduğu sonra kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığı aktarıldı.Daha sonra şüpheli David T.'nin Cihan'ın kafasına ateş ederek olay yerinde öldürdüğü, kilisede bulunanlara yönelik ateş etmeye devam etmek istediği ancak tabancanın ara ara tutukluluk yaptığı kaydedildi.Sevk yazısında, şüpheli David T.'nin kilise içerisinde yüksek sesle bir şeyler söylediği ancak kamera kayıtlarının sesli kayıt yapmaması ve kilisedekilerin de şüphelinin konuştuğu dili anlamaması nedeniyle ne söylediğinin tespit edilemediği de belirtildi. Diğer şüpheli Amirjon K.'nni de kilisede ayinde bulunanlara yönelik hedef gözetmeksizin ateş ettiğinin ve tabancasının ara ara tutukluluk yaptığının belirtildiği sevk yazısında, Cihan dışında ölen ya da yaralanan olmadığı, şüphelilerin ise kiliseden çıkarak olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.Şüphelilere araç temin eden; saklanma ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve olay öncesinde 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldığının aktarıldığı sevk yazısında, olay sonrası ormanlık alanda tabancaya ait kabza, sürgü, şarjör, şarjör kabağı ile kamufle amaçlı giydikleri maske, mont gibi kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi.Güvenlik ve istihbarat birimleri, hücrenin Kayseri ilinde 5 Ocak'ta içeriği tam olarak tespit edilemeyen, ancak örgütsel olduğu değerlendirilen söz konusu illegal faaliyetin arkasını araştırırken, zanlıların izine 7 Ocak'ta aynı şehirde bir kez daha rastlandı.Buna göre saldırıyı gerçekleştiren şebekenin kilit isimlerinden David T., Amırjon K. ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K.D. ile Temurbek M.U.E., eylemden günler önce 5 Ocak tarihinde buluşarak 34 LP ve 34 FOU plakalı 2 araçla İstanbul'dan yola çıktı.Şifreleri yavaş yavaş çözüme kavuşan hücrenin, Kayseri'ye geçtikleri anlaşılan hücre üyelerini, orada karşılayan “Abdullah” kod adlı Amenullah H., Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adreste götürdü. Söz konusu adreste örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler, bu kez 7 Ocak tarihinde 05.36 ve 17.18 saatleri arasında Kayseri Melikgazi'de güvenlik güçleri tarafından bilinen bir otelde buluştukları kaydedildi.Otelde Amırjon K. ile beraberindeki Rasul A., Davıd T., Omadbek D. ve Temurbek E. adlı hücre üyeleri 205 numaralı odada, Omadbek D. ve Temurbek E.'nin ise otelin 305 numaralı odasını bir araya geldikleri tespit edildi.Olay günü ve öncesinde kullanılan EL738FX sayılı Polonya plakalı Hyundai aracın, hücrenin ‘kayıp' üyesi sayılan Abdullo B. isimli bir Tacikistanlı tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı saptandı.Aracı Türkiye'ye sokan kişinin, aracın giriş yaptığı tarihten iki gün sonra, 29 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'dan Rusya‘nın başkenti Moskova'ya çıkış yaptığı aktarıldı. Elde edilen bilgi ve belgelere göre söz konusu Polonya plakalı otomobilin yapılan PTS sorgulamasında 23 Ocak tarihinde havalimanı civarında ve 24 Ocak günü Fatih ilçesi civarında şüpheli Shamsullo R.'nin idaresinde kullanıldığı öğrenildi.2 şüphelinin kullandıkları aracı belirlenemeyen bir noktada olay sonrası terk ettiklerinin aktarıldığı yazıda, ayrıca şüphelilerden ele geçirilenler arasında tıraş makinesi ile yeni kesilmiş uzun sakalların bulunduğu, şüpheli David T.'nin ise eylemden sonra uzun sakallı olduğu ancak yakalandığı sırada sakalları kesilmiş halde olduğu kaydedildi. Şüpheli David T.'nin , sakalını yakalanmamak için kestiği de kaydedildi.Kuran-ı Kerim içerisinde ikamet belgesi bulunduğu kaydedildiSevk yazısında 2 şüphelinin ikamet adreslerinden birinde yapılan aramalarda Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş şüpheli Amirjon K.'ye ait ikamet izin belgesinin elde edildiği, ayrıca saldırıya ilişkin DEAŞ terör örgütüne arka çıkan yayınlar yapan bir sitede konuya ilişkin paylaşım yapıldığı ve eylemin DEAŞ terör örgütü tarafından üstlendiği belirtildi. Öte yandan 2 şüphelinin, örgütün eylemi üstlendiği paylaşımda resmi bulunan şahıslar oldukları da belirtildi.