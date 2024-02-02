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Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB duyurdu: Bütün illerde ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın toplantısında Türkiye'nin eğitim sistemi üzerinde yapılan ve yapılacak olan önemli değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. Alınan kararlar öğrencilerin yüzünü güldürecek...

Ekleme: 2.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB duyurdu: Bütün illerde ertelendiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda eğitim editörleri ve gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, eğitim alanındaki gündeme dair çeşitli konular ele alındı. Yapılan açıklamalardan biri de yeni müfredatın detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağı tarih hakkındaydı.

Şubat ayında duyurulacak

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı açıklamada, yeni müfredatın Şubat ayı sonunda yapılacak olan bir lansmanla kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Yapılan değişikliklerin, öğrencilere daha etkili bir eğitim sunmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan, müfredatın sadeleştirilmesi çalışmalarının önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Ders saatlerinde sadeleştirme

Bakan Tekin, ders saatlerinde sadeleştirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirtti. Yeni müfredatta ders saatlerinde azalma değil, sadeleştirme çalışmalarının yer aldığını vurgulayan Bakan, bu değişikliklerin öğretmenleri etkilemeyeceğini ve kademeli olarak uygulanacağını açıkladı.

Devamsızlık affı

Devamsızlık konusunda ise Bakan Tekin, af ya da benzeri bir durumun gündemlerinde olmadığını belirtti. Öğrenciler arasındaki devamsızlık oranlarında yaşanan düşüşleri paylaşarak, devam zorunluluğuna vurgu yaptı.

Ortak sınav sonuçları değerlendirme

Ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin eğitim kalitesini artırma adına önemli olduğunu belirten Bakan Tekin, bu sayede okullar arasındaki farkların görülebileceğini açıkladı.

Deprem bölgesi eğitim çalışmaları

Ayrıca, tematik liselerin açılmasının devam edeceğini ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik okulların kurulmasına olanak tanınacağını ifade eden Bakan Tekin, özellikle deprem bölgesindeki eğitim çalışmalarına da değindi.

Deprem öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan, bu bölgelerdeki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların atılacağını belirtti.
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