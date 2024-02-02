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Murat Kurum’un İBB personeli vaadine İmamoğlu sahip çıktı! Alelacele adım atmak zorunda kaldı

İBB çalışanlarına yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, “İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz" demişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kurum'un bu vaadi sonrası alelacele kararla İBB çalışanları için maaş ve promosyon duyurusu yaptı. İmamoğlu’nun paylaşımına atıfta bulunan Kurum; "17 Ocak ve dün, İBB ve iştirak çalışanlarının şikayetleri ve beklentileri üzerine "Nisan ayında göreve geldiğimizde çalışanlarımızın hak kayıplarını gidereceğimizi" açıklamıştık. Mevcut İBB yönetimi açıklamalarımız üzerine alelacele İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi.

Murat Kurum’un İBB personeli vaadine İmamoğlu sahip çıktı! Alelacele adım atmak zorunda kaldı
Ekleme: 2.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 2.02.2024 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum’un İBB personeli vaadine İmamoğlu sahip çıktı! Alelacele adım atmak zorunda kaldı
Geçtiğimiz günlerde İBB çalışanlarına yönelik açıklama yapan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 'İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak' demişti.

Kurum'un açıklamalarının ardından CHP'li İBB Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, alelacele kararla, İBB çalışanları için maaş ve promosyon açıklaması yapmıştı.

'GÖREVE GELDİĞİMİZDE HAK KAYIPLARININ GİDERİLECEĞİN AÇIKLAMIŞTIK...'

İmamoğlu'nun personel ve zam paylaşımına değinen Murat Kurum; 17 Ocak ve dün, İBB ve iştirak çalışanlarının şikayetleri ve beklentileri üzerine 'Nisan ayında göreve geldiğimizde çalışanlarımızın hak kayıplarını gidereceğimizi' açıklamıştık.

'İBB ÇALIŞANLARININ MAAŞ VE PROMOSYONU KONUSUNDA ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI'

Mevcut İBB yönetimi açıklamalarımız üzerine alelacele İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı. İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler' dedi.
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